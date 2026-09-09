Informations pratiques

Troyes

Un diner d’adieu

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 21:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-11

Comédie qui met les zygomatiques à rude épreuve, magnifiquement écrite par les auteurs des pièces à succès Le prénom ou Tout ce que vous voulez



Pierre et Clothilde Lecoeur décident de suivre l’idée de leur ami Boris d’organiser des diners d’adieu pour se débarrasser de ces amis qu’on ne voit finalement jamais et chez qui on s’oblige à aller diner alors qu’on souhaiterait qu’ils annulent. Et les premiers invités sont leurs amis Antoine et Béatrice Royer.



Mais Antoine vient seul et surtout Antoine connait le concept. Il découvre qu’on lui a fait un diner d’adieu, alors que normalement il n’y a que l’organisateur du diner qui est au courant, sinon ce n’est pas drôle.

Et il n’est pas du tout d’accord pour laisser filer son amitié avec Pierre et mettra tout en œuvre pour la sauver.



Avec Margaux Van den Plas, Laurent Petitguillaume et Xavier Gojo. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Un diner d’adieu Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne