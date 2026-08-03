Un été à la ferme Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny
lundi 3 août 2026 · Ferme d'animation nature Marie à la ferme! · Chouvigny
Informations pratiques
Chouvigny
Un été à la ferme
Ferme d’animation nature Marie à la ferme! 2 chemin des Rivaux Chouvigny Allier
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03
En août, vivez la ferme en famille ! Visites guidées, nourrissage des animaux, ateliers nature et créatifs plantes sauvages, abeilles, pain, beurre, laine, petites bêtes… Visite libre et ateliers sur réservation.
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Ferme d’animation nature Marie à la ferme! 2 chemin des Rivaux Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com
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English :
This August, enjoy the farm with your family! Guided tours, animal feeding, nature and arts-and-crafts workshops: wild plants, bees, bread, butter, wool, small creatures… Self-guided tours and workshops are available by reservation.
L’événement Un été à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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