Un été à la ferme Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny

lundi 3 août 2026 · Ferme d'animation nature Marie à la ferme! · Chouvigny

Informations pratiques

Chouvigny

Un été à la ferme

Ferme d’animation nature Marie à la ferme! 2 chemin des Rivaux Chouvigny Allier

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03

En août, vivez la ferme en famille ! Visites guidées, nourrissage des animaux, ateliers nature et créatifs plantes sauvages, abeilles, pain, beurre, laine, petites bêtes… Visite libre et ateliers sur réservation.

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Ferme d’animation nature Marie à la ferme! 2 chemin des Rivaux Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com

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English :

This August, enjoy the farm with your family! Guided tours, animal feeding, nature and arts-and-crafts workshops: wild plants, bees, bread, butter, wool, small creatures… Self-guided tours and workshops are available by reservation.

L’événement Un été à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Val de Sioule