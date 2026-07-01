Informations pratiques

Rimeize

UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME

La Bessierette Rimeize Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez retrouver le GAEC de la Rimeize, éleveurs bovins et ovins, pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement ‘Un été à la ferme ».

Mardi 21 juillet 2026, la famille Julien vous accueille chez elle, pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Venez retrouver le GAEC de la Rimeize, éleveurs bovins et ovins, pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement ‘Un été à la ferme ».

Mardi 21 juillet 2026, Adeline, Monique et Dominique Pauc vous accueille chez eux, pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées. .

La Bessierette Rimeize 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Come meet the GAEC de la Rimeize, cattle and sheep farmers, and tour their farm as part of the « A Day on the Farm » event.

On Tuesday, July 21, 2026, the Julien family will welcome you to their home for a guided tour of the farm and a tasting of local products.

L’événement UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Rimeize a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan