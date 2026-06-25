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Un été au ciné Le robot sauvage Parc Ridgway Pau

Un été au ciné Le robot sauvage Parc Ridgway Pau

Un été au ciné Le robot sauvage Parc Ridgway Pau mardi 11 août 2026.

Lieu
Parc Ridgway
Adresse
26 Avenue des Lilas
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Un été au ciné Le robot sauvage

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Buvette & popcorn
De Chris Sanders

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie.   .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Un été au ciné Le robot sauvage

L’événement Un été au ciné Le robot sauvage Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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