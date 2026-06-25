Un été au ciné Le robot sauvage Parc Ridgway Pau mardi 11 août 2026.

Pau

Un été au ciné Le robot sauvage

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Buvette & popcorn

De Chris Sanders

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Le robot sauvage

L’événement Un été au ciné Le robot sauvage Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau