Un été au ciné Le royaume de Kensuké Rue du Parc en Ciel Pau samedi 18 juillet 2026.

Pau

Un été au ciné Le royaume de Kensuké

Rue du Parc en Ciel Parc en Ciel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

De Neil Boyle, Kirk Hendry

L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul sur l’île avec ses amis les orangs outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque des trafiquants de singes tentent d’envahir l’île, c’est ensemble qu’ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis…

Avec Pau Béarn Habitat

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

Rue du Parc en Ciel Parc en Ciel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Le royaume de Kensuké

L’événement Un été au ciné Le royaume de Kensuké Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau