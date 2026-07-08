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AGENDA · Chauché

Un été musical et conté Concert de Nowhere Men 6 août Chauché

jeudi 6 août 2026 · Chauché

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Domaine de l'Oiselière
Ville
85140 Chauché
Département
Vendée
Tarif

Chauché

Un été musical et conté Concert de Nowhere Men 6 août

Domaine de l’Oiselière Chauché Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

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Domaine de l’Oiselière Chauché 85140 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 40 20 07  tourisme@paysfulgentessarts.fr

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English :

L’événement Un été musical et conté Concert de Nowhere Men 6 août Chauché a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts

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