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Un été musical et conté Soirée contée par Monia Lyorit 28 juillet Bazoges-En-Paillers Bazoges-en-Paillers

mardi 28 juillet 2026 · Bazoges-en-Paillers

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Parc du Château de la Rairie
Ville
85130 Bazoges-en-Paillers
Département
Vendée
Tarif

Bazoges-en-Paillers

Un été musical et conté Soirée contée par Monia Lyorit 28 juillet Bazoges-En-Paillers

Le Parc du Château de la Rairie Bazoges-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

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Le Parc du Château de la Rairie Bazoges-en-Paillers 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 40 20 07  tourisme@paysfulgentessarts.fr

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English :

L’événement Un été musical et conté Soirée contée par Monia Lyorit 28 juillet Bazoges-En-Paillers Bazoges-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts