Un été musical et conté Soirée contée par Monia Lyorit 28 juillet Bazoges-En-Paillers Bazoges-en-Paillers
mardi 28 juillet 2026 · Bazoges-en-Paillers
Informations pratiques
Bazoges-en-Paillers
Un été musical et conté Soirée contée par Monia Lyorit 28 juillet Bazoges-En-Paillers
Le Parc du Château de la Rairie Bazoges-en-Paillers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
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Le Parc du Château de la Rairie Bazoges-en-Paillers 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 40 20 07 tourisme@paysfulgentessarts.fr
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English :
L’événement Un été musical et conté Soirée contée par Monia Lyorit 28 juillet Bazoges-En-Paillers Bazoges-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts