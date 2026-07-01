Un été musical et conté Soirée contée par Morgane Le Cuff 21 juillet Chavagnes-En-Paillers Chavagnes-en-Paillers
mardi 21 juillet 2026 · Chavagnes-en-Paillers
Informations pratiques
Chavagnes-en-Paillers
Un été musical et conté Soirée contée par Morgane Le Cuff 21 juillet Chavagnes-En-Paillers
Le Pré de l’Âne Chavagnes-en-Paillers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
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Le Pré de l’Âne Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 40 20 07 tourisme@paysfulgentessarts.fr
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English :
L’événement Un été musical et conté Soirée contée par Morgane Le Cuff 21 juillet Chavagnes-En-Paillers Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts