Informations pratiques

Chavagnes-en-Paillers

Un été musical et conté Soirée contée par Morgane Le Cuff 21 juillet Chavagnes-En-Paillers

Le Pré de l’Âne Chavagnes-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

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Le Pré de l’Âne Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 40 20 07 tourisme@paysfulgentessarts.fr

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English :

L’événement Un été musical et conté Soirée contée par Morgane Le Cuff 21 juillet Chavagnes-En-Paillers Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts