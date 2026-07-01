Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +) La damassine Vandoncourt
jeudi 23 juillet 2026 · La damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +)
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre d’Un été nature à la Damassine, partez à la découverte du lynx lors d’une balade en forêt. Apprenez à mieux connaître ce grand prédateur, son habitat, son mode de vie et les secrets de sa présence dans nos forêts.
Animation parents/enfants
À partir de 6 ans accompagnés (inscription obligatoire pour les adultes accompagnateurs)
Durée 2 h 30
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à une balade en forêt. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +)
L’événement Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Vandoncourt (Doubs)
- Un été nature à la Damassine Créatif par nature (3-6 ans) La Damassine Vandoncourt 15 juillet 2026
- Un été nature à la Damassine Balade tes sens (5-10 ans) La Damassine Vandoncourt 16 juillet 2026
- Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie La Damassine Vandoncourt 17 juillet 2026
- Un été nature à la damassine Mareville (5 ans et +) La Damassine Vandoncourt 22 juillet 2026
- Un été nature à la Damassine Les petites bêtes de la forêt (5-12 ans) La Damassine Vandoncourt 24 juillet 2026