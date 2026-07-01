Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +) La damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +)

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre d’Un été nature à la Damassine, partez à la découverte du lynx lors d’une balade en forêt. Apprenez à mieux connaître ce grand prédateur, son habitat, son mode de vie et les secrets de sa présence dans nos forêts.

Animation parents/enfants

À partir de 6 ans accompagnés (inscription obligatoire pour les adultes accompagnateurs)

Durée 2 h 30

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à une balade en forêt. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +)

L’événement Un été nature à la Damassine À la découverte du lynx (6 ans et +) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD