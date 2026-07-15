Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre d’Un été nature à la Damassine, découvrez les fruits du verger avant de passer en cuisine pour réaliser un délicieux clafoutis. Un atelier gourmand à partager en famille, suivi d’une dégustation conviviale au moment du goûter.

Atelier parents/enfants

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés

Durée 1 h 30

Prévoir des vêtements adaptés. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie

L’événement Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD