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AGENDA · Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie La Damassine Vandoncourt

vendredi 17 juillet 2026 · La Damassine · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Dans le cadre de Un été nature à la Damassine , mettez la main à la pâte et réalisez un délicieux clafoutis à déguster tous ensemble au moment du goûter.

Profitez-en pour découvrir les fruits du verger à travers un atelier gourmand à partager en famille.

Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
Prévoir des vêtements adaptés.
Durée 1 h 30.   .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie

L’événement Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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