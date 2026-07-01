Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie La Damassine Vandoncourt
vendredi 17 juillet 2026 · La Damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Dans le cadre de Un été nature à la Damassine , mettez la main à la pâte et réalisez un délicieux clafoutis à déguster tous ensemble au moment du goûter.
Profitez-en pour découvrir les fruits du verger à travers un atelier gourmand à partager en famille.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
Prévoir des vêtements adaptés.
Durée 1 h 30. .
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie
L’événement Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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