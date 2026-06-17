Un été sous le signe de l’aventure au Musée des Transmissions Cesson Sévigné

Cet été, le Musée des Transmissions se transforme en terrain de jeu pour les jeunes explorateurs ! Des défis numériques aux missions secrètes d’espionnage, nous invitons les enfants de 7 à 12 ans à plonger dans l’univers fascinant des télécommunications. Une opportunité unique, gratuite et ludique, pour éveiller leur curiosité, stimuler leur imagination et créer des souvenirs inoubliables en famille.

Programme des activités (Été 2026)

Toutes les activités se déroulent à 14h00 et durent environ 2 heures.

Juillet : Cap sur le numérique

08/07 : L’odyssée numérique Une immersion interactive avec au programme : marelle informatique, bataille des données et une chasse aux composants.

22/07 : Mission connexion Un après-midi dédié aux jeux pour se connecter, incluant une course en sac en relais et une version revisitée du célèbre Time’s Up.

Août : Immersion dans le monde du secret

05/08 : SOS – Signaux secrets Une initiation au code Morse (codage et décodage) suivie d’une partie endiablée du jeu du béret.

19/08 : Mission espion.ne Une aventure complète mêlant codes secrets, parcours sportif et le jeu de l’imposteur.

Informations pratiques

Public : Activités dédiées aux enfants de 7 à 12 ans.

Pour les plus petits : Un livret de jeux est proposé aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un parent.

Tarif : Activités gratuites, sur réservation.

Contact & Réservations :

Lieu : Musée des Transmissions, 6 avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné.

Téléphone : 02 99 84 32 87.

Email : espaceferrie@yahoo.fr.