Et si tout s’arrêtait…dernier message reçu ! Musée des Transmissions Cesson-Sévigné
Et si tout s’arrêtait…dernier message reçu ! Musée des Transmissions Cesson-Sévigné samedi 19 septembre 2026.
Et si tout s’arrêtait…dernier message reçu ! Musée des Transmissions Cesson-Sévigné 19 et 20 septembre
Et si, demain, tout s’arrêtait ? Lors des JEP 2026, plongez dans une expérience immersive unique : comment communiquer sans écran ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00
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Musée des Transmissions 6 avenue de la boulais 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné
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