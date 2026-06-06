Et si tout s’arrêtait…dernier message reçu ! Musée des Transmissions Cesson-Sévigné 19 et 20 septembre

Et si, demain, tout s’arrêtait ? Lors des JEP 2026, plongez dans une expérience immersive unique : comment communiquer sans écran ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00

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Musée des Transmissions 6 avenue de la boulais 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné



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