Julien Lourau Carré Sévigné Cesson-Sévigné
Julien Lourau Carré Sévigné Cesson-Sévigné mardi 13 octobre 2026.
Julien Lourau Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 13 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Album The Rise
Pour ce concert exceptionnel, il présente **The Rise**, album culte et profondément personnel : un retour à l’acoustique, à la force expressive du saxophone ténor, et un hommage à son père. Entre lyrisme, rythmes latino et souffle poétique, Julien Lourau propose une musique lumineuse, sincère et intensément vivante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-13T21:30:00.000+02:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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