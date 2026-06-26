Julien Lourau Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 13 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Album The Rise

Pour ce concert exceptionnel, il présente **The Rise**, album culte et profondément personnel : un retour à l’acoustique, à la force expressive du saxophone ténor, et un hommage à son père. Entre lyrisme, rythmes latino et souffle poétique, Julien Lourau propose une musique lumineuse, sincère et intensément vivante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-13T21:30:00.000+02:00

1

https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

