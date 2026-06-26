Angélique Kidjo Carré Sévigné Cesson-Sévigné
Angélique Kidjo Carré Sévigné Cesson-Sévigné jeudi 5 novembre 2026.
Angélique Kidjo Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 5 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Concert d’Angélique Kidjo en partenariat avec Jazz à l’Ouest
Puissante voix du monde, c’est aussi l’une des plus grandes d’Afrique. Lauréate de cinq Grammy Awards et diva engagée à l’inépuisable créativité, elle compte seize albums à son actif.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-05T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-05T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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