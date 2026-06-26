Viva ! Pont des arts Cesson-Sévigné Jeudi 8 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Plusieurs fois primé, VIVA ! mêle habilement la petite et la grande histoire avec intelligence, humour et beaucoup de justesse.

**La Loquace Compagnie**

VIVA! est une histoire vraie. Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste. VIVA! est le récit d’un tabou sociétal et familial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-08T21:15:00.000+02:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Pont des arts parc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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