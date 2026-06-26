Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 22 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Rave Lucid

Avec _**Rave Lucid**_, la compagnie **MazelFreten**, qui a enflammé la cérémonie d’ouverture des J.O., conjugue les mouvements de la danse électro avec le principe des battles de hiphop pour obtenir un ensemble de mouvements hypnotiques, menant à une transe collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-22T21:30:00.000+02:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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