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Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné

Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné

Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné mardi 22 septembre 2026.

Lieu : Carré Sévigné

Adresse : 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné

Ville : 35510 Cesson-Sévigné

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 22 septembre 2026

Fin : mardi 22 septembre 2026

Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 22 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Rave Lucid

Avec _**Rave Lucid**_, la compagnie **MazelFreten**, qui a enflammé la cérémonie d’ouverture des J.O., conjugue les mouvements de la danse électro avec le principe des battles de hiphop pour obtenir un ensemble de mouvements hypnotiques, menant à une transe collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T21:30:00.000+02:00

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 https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine


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