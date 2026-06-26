Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné
Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné mardi 22 septembre 2026.
Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 22 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Rave Lucid
Avec _**Rave Lucid**_, la compagnie **MazelFreten**, qui a enflammé la cérémonie d’ouverture des J.O., conjugue les mouvements de la danse électro avec le principe des battles de hiphop pour obtenir un ensemble de mouvements hypnotiques, menant à une transe collective.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T21:30:00.000+02:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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