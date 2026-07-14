Un fil à la patte ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
vendredi 11 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
Un fil à la patte ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 11 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Une comédie de Georges Feydeau. Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, chanteuse de café concert, Lucette Gautier.
Une comédie de Georges Feydeau.
Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, chanteuse de café concert, Lucette Gautier. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation inextricable.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-11T22:30:00.000+01:00
1
https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/un-fil-a-la-patte-ven-11-dec-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026