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Un fil à la patte ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

vendredi 11 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes

Un fil à la patte ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
ADEC / Maison du Théâtre amateur
Adresse
45 Rue Papu, Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Un fil à la patte ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 11 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Une comédie de Georges Feydeau. Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, chanteuse de café concert, Lucette Gautier.

Une comédie de Georges Feydeau.
Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, chanteuse de café concert, Lucette Gautier. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation inextricable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-11T22:30:00.000+01:00

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 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/un-fil-a-la-patte-ven-11-dec-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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