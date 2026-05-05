«Un Français à New York» avec le Paul Lay Trio, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève
«Un Français à New York» avec le Paul Lay Trio, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève mercredi 20 mai 2026.
«Un Français à New York» avec le Paul Lay Trio Mercredi 20 mai, 20h00 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles
CHF 20.-; AVS: 15.-; AI/étudiants/chômage: 10.-; Gratuit: enfant<12 ans, élève HEM ou école musique Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:00:00+02:00 Fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00 - 2026-05-20T22:00:00+02:00
UN FRANÇAIS À NEW YORK | PAUL LAY TRIO & GERSHWIN
Pianiste de jazz, arrangeur et compositeur, Paul Lay est l’un des musiciens français de jazz les plus en vue actuellement. Le Lemanic Modern Ensemble a invité cet artiste prestigieux à présenter à Genève sa création «Un Français à New York» le mercredi 20 mai 2026, suivie de «Rhapsody in Blue» de George Gershwin dans une version pour ensemble.
Un programme d’exception pour une soirée mêlant jazz et musique contemporaine, sous la direction de Dylan Corlay, aux côtés du Paul Lay Trio.
Direction: Dylan Corlay
Piano: Paul Lay
Contrebasse: Clemens van der Feen
Batterie: Donald Kontomanou
Accompagnés par le Lemanic Modern Ensemble
Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/un-francais-a-new-york/ddebb077-0b35-40eb-9b1a-64d8918ea2a9/events/390272 »}]
Un concert inédit ! Paul Lay: «Un Français à New York» et George Gershwin: «Rhapsody in Blue», par le Lemanic Modern Ensemble avec la participation exceptionnelle de Paul Lay et du Paul Lay Trio
Lemanic Modern Ensemble
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