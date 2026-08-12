Informations pratiques

UN HIVER RUSSE — RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Jeudi 17 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB est heureux de présenter en avant-première le nouveau film de Patric Chiha « Un hiver russe », et d’accueillir à cette occasion le cinéaste pour une rencontre.

UN HIVER RUSSE de Patric Chiha

Entre Paris et Istanbul, Margarita, Yuri et leurs amis, un groupe de jeunes exilés russes, cherchent leur place dans un monde qui ne semble plus être le leur.

1h26, France, 2026

Séance en présence du réalisateur

D’origines hongroise et libanaise, Patric Chiha est né en 1975 à Vienne en Autriche. Cinéaste, il réalise plusieurs documentaires, courts et moyens métrages sélectionnés dans de nombreux festivals. En 2009, il réalise son 1er long-métrage, _Domaine_, avec Béatrice Dalle, sélectionné à la Mostra de Venise. Suivent _Boys Like Us_ (2014), _Brothers Of The Night_ (2016) et _Si c’était de l’amour_ (2019), tous 2 sélectionnés à la Berlinale. Son précédent film _La Bête dans la jungle_ (2023), librement adapté du roman court du même nom d’Henry James, avec Anaïs Demoustier et Tom Mercier, a été présenté au Cinéma du TNB.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-17T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-17T23:00:00.000+02:00

1

https://www.t-n-b.fr/ https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4350

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

