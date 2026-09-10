UN HIVER RUSSE — RENCONTRE, Cinéma du TNB, Rennes

Informations pratiques

UN HIVER RUSSE — RENCONTRE Jeudi 17 septembre, 20h30 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

UN HIVER RUSSE de Patric Chiha

Entre Paris et Istanbul, Margarita, Yuri et leurs amis, un groupe de jeunes exilés russes, cherchent leur place dans un monde qui ne semble plus être le leur.

1h26, France, 2026

Séance en présence du réalisateur

D’origines hongroise et libanaise, Patric Chiha est né en 1975 à Vienne en Autriche. Cinéaste, il réalise plusieurs documentaires, courts et moyens métrages sélectionnés dans de nombreux festivals. En 2009, il réalise son 1er long-métrage, Domaine, avec Béatrice Dalle, sélectionné à la Mostra de Venise. Suivent Boys Like Us (2014), Brothers Of The Night (2016) et Si c’était de l’amour (2019), tous 2 sélectionnés à la Berlinale. Son précédent film La Bête dans la jungle (2023), librement adapté du roman court du même nom d’Henry James, avec Anaïs Demoustier et Tom Mercier, a été présenté au Cinéma du TNB.

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.t-n-b.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4350 »}]

Le Cinéma du TNB est heureux de présenter en avant-première le nouveau film de Patric Chiha « Un hiver russe », et d’accueillir à cette occasion le cinéaste pour une rencontre.