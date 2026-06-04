Volutaris : Atelier d’initiation au chant choral Le Patio Rennes
Volutaris : Atelier d’initiation au chant choral Le Patio Rennes samedi 29 août 2026.
Volutaris : Atelier d’initiation au chant choral Le Patio Rennes Samedi 29 août, 15h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Atelier chantant et corporel ouvert à tous et ne nécessitant pas de connaissances particulières, sans limitation de nombre. Gratuit. Sans inscription. Atelier suivi d’un concert participatif.
Atelier animé par Aurélie Barbelin, ouvert à tous.
Ne nécessitant pas de connaissances vocales ou musicales particulières, Sans limitation de nombre. Gratuit. Sans inscription
Tout le monde chante dans sa salle de bain, mais venez faire l’expérience de chanter dans une pièce plus grande avec d’autres chanteurs de salle de bain (habillés, cela va de soi) !
Vous découvrirez la magie créée par l’harmonie des voix mêlées, et tous les bienfaits que cela procure.
L’atelier sera suivi d’un concert à 18h par les choeurs Helianthus et Bloom auxquels s’associeront les participants à l’atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T18:30:00.000+02:00
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Le Patio 1 Sq. de Terre-Neuve, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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