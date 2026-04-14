Un homard dans la Rouvre ?, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
Un homard dans la Rouvre ?, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 18 septembre 2026.
Un homard dans la Rouvre ? Vendredi 18 septembre, 20h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne
Gratuit. Dès 8 ans. Bottes et lampes torche recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Plongez en famille au cœur de la Rouvre pour observer l’écrevisse du Pacifique, une espèce envahissante facile à repérer. Une animation ludique pour mieux comprendre les écrevisses et découvrir pourquoi les espèces autochtones, plus discrètes, doivent être protégées. Dès 8 ans.
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Plongez en famille au cœur de la Rouvre pour observer l’écrevisse du Pacifique, une espèce envahissante facile à repérer. Rouvre écrevisse
Elie bodin
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