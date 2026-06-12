Un hôtel particulier transformé et ses trésors bibliographiques, Médiathèque Albert Gabriel, Bar-sur-Aube

Informations pratiques

Un hôtel particulier transformé et ses trésors bibliographiques 19 et 20 septembre Médiathèque Albert Gabriel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Suivez une visite guidée de l’ancien hôtel particulier des comtes de Brienne, aujourd’hui médiathèque. À cette occasion, découvrez une sélection d’ouvrages remarquables issus du fonds patrimonial Aubertin, ainsi que des documents rares conservés dans les collections de la médiathèque Albert Gabriel.

Médiathèque Albert Gabriel 13 Rue Saint-pierre, 10200 Bar-sur-Aube, France Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33325273647 https://www.mediatheque.barsuraube.org https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Albert-Gabriel-606250216549653 [{« type »: « phone », « value »: « 0325273647 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@barsuraube.fr »}, {« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-12T21:11:22.148Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « mediatheque@barsuraube.fr », « response »: {« passId »: 416601441, « isPending »: false, « addressId »: 813798}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-12T21:11:21.852Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2366714, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-12T21:11:21.949Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 465559336, « id »: 1}, {« passId »: 465559337, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-12T21:11:22.147Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/416601441 »}]

Suivez une visite guidée de l’ancien hôtel particulier des comtes de Brienne, aujourd’hui médiathèque. À cette occasion, découvrez une sélection d’ouvrages remarquables issus du fonds patrimonial que…

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