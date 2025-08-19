Route du Champagne en Fête 2026 Bar-sur-Aube

Route du Champagne en Fête 2026

Dans 10 villages du Barsuraubois Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le plus grand évènement oenotouristique en Champagne

La Route du Champagne en Fête est un événement estival grand public, imaginé par les vignerons en 1995.

C’est aujourd’hui l’association Cap’C qui organise cet événement tous les ans.

Le principe de ce week-end extraordinaire est d’ouvrir les caves et les bouteilles d’un village ou d’un secteur de la Côte des Bar en tournant chaque année.

25 000 à 40 000 personnes sont accueillies par les vignerons à chaque édition.

Dans une ambiance festive, venez découvrir les domaines, appréciez la richesse des savoir-faire et devenez les ambassadeurs de ce terroir d’exception.

Rendez-vous les 1er et 2 août 2026 dans la Vallée de l’Aube, rive droite !

Programme du week-end dégustations de Champagne, animations et convivialité

10 villages vous accueilleront

1. Argentolles

2. Arrentières

3. Bar-sur-Aube

4. Colombé-la-Fosse

5. Colombé-le-Sec

6. Colombey-les-Deux-Eglises

7. Rizaucourt-Buchey

8. Rouvres-les-Vignes

9. Saulcy

10. Voigny

Découvrez les caves participantes

Bar-sur-Aube

Cave n°1 Champagne Cottanceau-Prignitz

Arrentières

Cave n°2 Champagne Jacques Chaput

Cave n°3 Champagne Breton Stéphane

Cave n°4 Champagne Mennetrier

Cave n°5 Champagne Guillaume Phelizot

Colombé-la-Fosse

Cave n°6 Champagne Laurent Courtillier

Cave n°7 Champagne A.Viot & Fils

Cave n°8 Champagne Brice

Saulcy

Cave n°9 Champagne Charles Gouthiere

Rizaucourt-Buchey

Cave n°10 Champagne Nicolas Bass

Cave n°11 Champagne Adeline Koechlin

Argentolles

Cave n°12 Champagne Mocquart-Esmard

Colombey-les-Deux-Églises

Cave n°13 Champagne Peligri et Filles

Rouvres-les-Vignes

Cave n°14 Champagne Michel Falmet

Cave n°15 Champagne Joël Falmet

Colombé-le-Sec

Cave n°16 Champagne Charles Clément

Cave n°17 Champagne Soret-Devaux

Cave n°18 Champagne Christophe

Cave n°19 Champagne Monial

Voigny

Cave n°20 Champagne Bernard Robert

Cave n°21 Champagne Achille Chrétien

Cave n°22 Champagne Philippe Barbieux

Cave n°23 Champagne Petit-Chrétien .

Dans 10 villages du Barsuraubois Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 24 25 contact@tourisme-cotedesbar.com

English :

L’événement Route du Champagne en Fête 2026 Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne