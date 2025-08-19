Route du Champagne en Fête 2026 Bar-sur-Aube
Route du Champagne en Fête 2026 Bar-sur-Aube samedi 1 août 2026.
Route du Champagne en Fête 2026
Dans 10 villages du Barsuraubois Bar-sur-Aube Aube
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
2026-08-01
Le plus grand évènement oenotouristique en Champagne
La Route du Champagne en Fête est un événement estival grand public, imaginé par les vignerons en 1995.
C’est aujourd’hui l’association Cap’C qui organise cet événement tous les ans.
Le principe de ce week-end extraordinaire est d’ouvrir les caves et les bouteilles d’un village ou d’un secteur de la Côte des Bar en tournant chaque année.
25 000 à 40 000 personnes sont accueillies par les vignerons à chaque édition.
Dans une ambiance festive, venez découvrir les domaines, appréciez la richesse des savoir-faire et devenez les ambassadeurs de ce terroir d’exception.
Rendez-vous les 1er et 2 août 2026 dans la Vallée de l’Aube, rive droite !
Programme du week-end dégustations de Champagne, animations et convivialité
10 villages vous accueilleront
1. Argentolles
2. Arrentières
3. Bar-sur-Aube
4. Colombé-la-Fosse
5. Colombé-le-Sec
6. Colombey-les-Deux-Eglises
7. Rizaucourt-Buchey
8. Rouvres-les-Vignes
9. Saulcy
10. Voigny
Découvrez les caves participantes
Bar-sur-Aube
Cave n°1 Champagne Cottanceau-Prignitz
Arrentières
Cave n°2 Champagne Jacques Chaput
Cave n°3 Champagne Breton Stéphane
Cave n°4 Champagne Mennetrier
Cave n°5 Champagne Guillaume Phelizot
Colombé-la-Fosse
Cave n°6 Champagne Laurent Courtillier
Cave n°7 Champagne A.Viot & Fils
Cave n°8 Champagne Brice
Saulcy
Cave n°9 Champagne Charles Gouthiere
Rizaucourt-Buchey
Cave n°10 Champagne Nicolas Bass
Cave n°11 Champagne Adeline Koechlin
Argentolles
Cave n°12 Champagne Mocquart-Esmard
Colombey-les-Deux-Églises
Cave n°13 Champagne Peligri et Filles
Rouvres-les-Vignes
Cave n°14 Champagne Michel Falmet
Cave n°15 Champagne Joël Falmet
Colombé-le-Sec
Cave n°16 Champagne Charles Clément
Cave n°17 Champagne Soret-Devaux
Cave n°18 Champagne Christophe
Cave n°19 Champagne Monial
Voigny
Cave n°20 Champagne Bernard Robert
Cave n°21 Champagne Achille Chrétien
Cave n°22 Champagne Philippe Barbieux
Cave n°23 Champagne Petit-Chrétien .
+33 3 25 27 24 25 contact@tourisme-cotedesbar.com
