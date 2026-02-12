Visite de la colline Sainte-Germaine Bar-sur-Aube
Visite de la colline Sainte-Germaine Bar-sur-Aube dimanche 12 juillet 2026.
Visite de la colline Sainte-Germaine
Colline Sainte-Germaine Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23
Des imposants remparts de l’oppidum celtique à l’ancien prieuré, du sanctuaire mérovingien à l’actuelle chapelle abritant la sépulture d’un général de l’Empire Napoléonien, venez (re)découvrir l’histoire de Sainte-Germaine à partir des dernières connaissances disponibles !
Rendez-vous devant la chapelle Sainte-Germaine.
Participation libre.
Le parcours comprenant un segment sur terrain accidenté, le port de chaussures fermées est fortement recommandé. .
Colline Sainte-Germaine Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 6 49 57 34 98 projetsaintegermaine.bsa@gmail.com
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English :
L’événement Visite de la colline Sainte-Germaine Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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