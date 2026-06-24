Micro-folie à voix haute Bar-sur-Aube
Micro-folie à voix haute Bar-sur-Aube samedi 4 juillet 2026.
Bar-sur-Aube
Micro-folie à voix haute
13 rue Saint-Pierre Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Votre rendez-vous Micro-folie vous propose cette fois d’aborder l’art sous l’angle de la littérature, avec le club de lecture à voix haute.
En effet, de nombreuses oeuvres d’art ont pu être décrites, commentées et analysées par de nombreux écrivains et écrivaines de talent.
Cette complémentarité entre les belles lettres et l’iconographie picturale offre une approche différente, originale et riche de sensibilités.
C’est donc à voix haute que vous pourrez vous laisser guider dans de grands tableaux de l’histoire de l’art.
Entrée libre et gratuite. .
13 rue Saint-Pierre Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr
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English :
L’événement Micro-folie à voix haute Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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