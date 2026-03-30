Champagne Party !

Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.

Les caves ouvertes pour cette nouvelle édition:

Argançon:

– Champagne Claude Farfelan

Arrentières:

– Champagne Jacques Chaput

– Champagne Mennetrier

Baroville:

– Champagne de Barfontarc

– Champagne Philippe Fourrier

Lignol-le-Château:

– Champagne Mehlinger

Meurville:

– Champagne Gaston Cheq

Saulcy:

– Champagne James Geoffroy

Spoy:

– Champagne Binon-Coquard

– Champagne Jacky Tapprest

Programme à venir. .

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com

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English :

L’événement Champagne Party ! Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne