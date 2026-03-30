Champagne Party ! Bar-sur-Aube
Champagne Party ! Bar-sur-Aube samedi 4 juillet 2026.
Champagne Party !
Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.
Les caves ouvertes pour cette nouvelle édition:
Argançon:
– Champagne Claude Farfelan
Arrentières:
– Champagne Jacques Chaput
– Champagne Mennetrier
Baroville:
– Champagne de Barfontarc
– Champagne Philippe Fourrier
Lignol-le-Château:
– Champagne Mehlinger
Meurville:
– Champagne Gaston Cheq
Saulcy:
– Champagne James Geoffroy
Spoy:
– Champagne Binon-Coquard
– Champagne Jacky Tapprest
Programme à venir. .
Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com
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English :
L’événement Champagne Party ! Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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