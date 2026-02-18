Bar-sur-Aube

Baralbike

Colline Ste Germaine Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Au cœur du vignoble de la Côte des Bar, dans l’Aube (10), venez découvrir les sentiers magiques empruntés par la Baralbike 2026.

Au menu

• 4 parcours VTT VTTAE balisés de 25 à 65 km, à sélectionner selon son niveau de pratique ou forme physique, du plus accessible au plus costaud,

• 1 itinéraire marche de 12 km

• 2 itinéraires trail de 15 ou 20 km

Inscription en ligne. .

Colline Ste Germaine Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 6 89 29 00 85 randorient@gmail.com

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English :

L’événement Baralbike Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne