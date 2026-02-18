Baralbike Bar-sur-Aube
Baralbike Bar-sur-Aube dimanche 14 juin 2026.
Bar-sur-Aube
Baralbike
Colline Ste Germaine Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Au cœur du vignoble de la Côte des Bar, dans l’Aube (10), venez découvrir les sentiers magiques empruntés par la Baralbike 2026.
Au menu
• 4 parcours VTT VTTAE balisés de 25 à 65 km, à sélectionner selon son niveau de pratique ou forme physique, du plus accessible au plus costaud,
• 1 itinéraire marche de 12 km
• 2 itinéraires trail de 15 ou 20 km
Inscription en ligne. .
Colline Ste Germaine Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 6 89 29 00 85 randorient@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Baralbike Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne