Cycling race Chemins Blancs Côte de Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube

Venez participer à la deuxième édition de la cyclosportive Chemins Blancs Côte de Bar-sur-Aube le weekend des 20 & 21 Juin !

Ouvert à tous et pour tous les niveaux, venez vous aventurer sur les chemins blancs de notre belle Côte des Bar !

Au programme:

Samedi 20 Juin:

– 3 parcours gravel de 40km, 67km et 109km

– 1 balade découverte de 9km pour les familles avec halte visite et dégustation au Champagne Cottanceau-Prignitz

Dimanche 21 Juin:

– 4 parcours route/gravel de 32km, 70km, 103km et 151km

Village exposants tout le weekend, bar à champagne et buvette.

Plus d’informations et inscriptions sur le site internet de l’évènement. .

