Cycling race Chemins Blancs Côte de Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube

COSEC Bar-sur-Aube Aube
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
2026-06-20
Venez participer à la deuxième édition de la cyclosportive Chemins Blancs Côte de Bar-sur-Aube le weekend des 20 & 21 Juin !
Ouvert à tous et pour tous les niveaux, venez vous aventurer sur les chemins blancs de notre belle Côte des Bar !
Au programme:
Samedi 20 Juin:
– 3 parcours gravel de 40km, 67km et 109km
– 1 balade découverte de 9km pour les familles avec halte visite et dégustation au Champagne Cottanceau-Prignitz
Dimanche 21 Juin:
– 4 parcours route/gravel de 32km, 70km, 103km et 151km
Village exposants tout le weekend, bar à champagne et buvette.
Plus d’informations et inscriptions sur le site internet de l’évènement. .
COSEC Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est chablaislemansportorganisation@gmail.com
