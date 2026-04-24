Bar-sur-Aube

Soirée guinguette

Hotel de l’Arquebuse Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Champagne Benoit Gaullet vous convie à se première soirée guinguette. Une ambiance conviviale et festive, portée par des bulles pétillantes et la bonne humeur. Verres levés, musique entraînante avec un DJ saxophoniste et instants partagés sous les lumières de la guinguette ! Une soirée placée sous le signe du plaisir, des sourires et des moments authentiques. .

Hotel de l’Arquebuse Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 6 47 22 70 32 contact@famillegaullet.fr

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English :

L’événement Soirée guinguette Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne