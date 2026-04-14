Un jardin à Mauchamp, Un Jardin à Mauchamp, Saint-Clair-de-la-Tour

Un jardin à Mauchamp 6 et 7 juin Un Jardin à Mauchamp Isère

Visite commentée par les propriétaires • Horaires : samedi et dimanche 10h et 15h. Inscription obligatoire, par mail : unjardinamauchamp@gmail.com Maximum 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Jardin privé de 2000 m² créé en 2014, né des mains de ses deux propriétaires.

Ce jardin, composé de différentes chambres de verdure, abrite de nombreuses essences végétales dans une ambiance bucolique et ceci tout au long des saisons. Le cheminement laisse à l’esprit la liberté de vagabonder, et l’accueil de la petite faune sauvage est assuré par la présence des différents aménagements.

Un Jardin à Mauchamp 115 impasse des Chevreuils – Mauchamp – 38110 Saint-Clair-de-la-Tour Saint-Clair-de-la-Tour 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://unjardinamauchamp.wixsite.com/unjardinamauchamp https://www.facebook.com/people/Un-jardin-%C3%A0-Mauchamp/100063206411974/ Jardin privé de 2000 m² créé en 2014, né des mains de ses deux propriétaires.

Ce jardin, composé de différentes chambres de verdure, abrite de nombreuses essences végétales dans une ambiance bucolique et ceci tout au long des saisons. Le cheminement laisse à l’esprit la liberté de vagabonder, et l’accueil de la petite faune sauvage est assuré par la présence des différents aménagements. Visite commentée par les propriétaires

• Horaires : samedi et dimanche 10h et 15h.

Inscription obligatoire, par mail : unjardinamauchamp@gmail.com

Maximum 15 personnes par visite

Jardin privé de 2000 m² créé en 2014, né des mains de ses deux propriétaires.

©Fabrice Rolhion-Gaud