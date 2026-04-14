un jardin aux mille couleurs, Roseraie du lion d’or, Torcieu

un jardin aux mille couleurs 5 – 7 juin Roseraie du lion d’or Ain

7€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite guidée de 30 minutes pour découvrir ce lieu sauvage et raffiné autour de roses préservées et de fleurs naturelles et rares en ce lieu classé en natura 2000.

Un florilège de couleurs éclatantes.

Un lieu gai qui vous éclabousse la vue.

Roseraie du lion d’or 01230 Torcieu Torcieu 01230 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 09 01 94 68 http://roseraieliondor.fr jardin écologique et roseraie de fleurs anciennes créés en 2010.

Lieu non raccordé à l’eau et à l’électricité, permaculture et auto-construction. accès par département et train à 4,5 km un train toutes les 20 minutes de lyon accès 10 minutes de marche à pied après s’être garé

Visite guidée de 30 minutes pour découvrir ce lieu sauvage et raffiné autour de roses préservées et de fleurs naturelles et rares en ce lieu classé en natura 2000.

©Flore Bernard