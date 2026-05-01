Un Jardin Nature ancienne école de filles Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson

Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson

Un Jardin Nature

ancienne école de filles 12 bis Grande Rue Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dimanche 17 mai à 14h30 à St-Rémy en Bouzemont à l’occasion du troc aux plante la LPO organise une rencontre autour des jardin nature avec l’association Aux Sources Bouzemontoises.Tout public

A l’occasion du Troc aux Plantes de Saint-Rémy-en-Bouzemont, le dimanche 17 mai, la LPO champagne-Ardenne et l’association Aux Sources Bouzemontoises vous proposent une rencontre autour des jardins nature, dans le cadre des sorties du programme trames vertes et bleues de la Région Grand Est.

Après un temps d’échange sur l’intérêt de maintenir une flore sauvage et diversifiée au sein des jardins, et après une courte balade, nous présenterons différentes techniques ou auxiliaires de la nature permettant d’augmenter la diversité floristique autour de votre habitation.

Animation, de 14h30 à 16h30, sur inscription, au 07.57.41.04.82 ou au 03.26.72.54.47.

Le Troc aux plantes (10h30-17h) et l’animation se dérouleront dans la cours de l’ancienne école de filles, au 12 bis de la Grande Rue. .

ancienne école de filles 12 bis Grande Rue Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51290 Marne Grand Est +33 6 77 46 14 27

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English : Un Jardin Nature

On Sunday May 17 at 2:30 pm at St-Rémy en Bouzemont, the LPO is organizing a meeting on nature gardens with the Aux Sources Bouzemontoises association.

L’événement Un Jardin Nature Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne