Un jardin remarquable, un pied de nez aux conventions, Le Jardin de la Presle, Nanteuil-la-Forêt

Un jardin remarquable, un pied de nez aux conventions 5 – 7 juin Le Jardin de la Presle Marne

tarif : 5 € la visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La vue est l’essentiel des sensations du jardinier.

Elle est aussi la base de l’observation du botaniste et de ses classements.

Les points communs entre nos deux passionnés de la plante s’arrête là.

Pas de critères scientifiques de classement botanique suivant leurs parfums, leurs goûts, leurs utilisations…

Pis, pour ces classements des familles botaniques, c’est maintenant la chimie ou la génétique qui président désormais à leur vie de familles, en tout cas à leur appartenance à ces familles.

A contre-courant apparent du botaniste et se rapprochant davantage des impressions du jardinier, découvrez au Jardin de la Presle des formes de floraison hors normes : floraison de coloris différents de l’espèce « normale »; Albinos ou aux pétales dupliqués tout en frou frou, arbres au port droit comme un I ou pleureur comme un vieillard…

…comme un pied de nez aux conventions, aux normes…

L’exception est la règle !

Le Jardin de la Presle La Presle, 51480 Nanteuil-la-Forêt, Marne, Grand Est Nanteuil-la-Forêt 51480 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@pepiniere-brochetlanvin.com »}] Le Jardin de la Presle est le domaine d’anciens pépiniéristes collectionneurs (Edith et Dominique) et de leurs collections de saules, spirées et rosiers de réputation nationale. Site d’observations condensées sous formes d’ouvrages primés sur les saules, les plantes de terrains calcaires et les plantes indigènes, le jardin a intégré de nouveaux critères lié à un nouveau jardinier, Rémi le fils. Techniques agro-environnementales, animaux brouteurs, constructions éco-responsables ou œnotourisme, les cabanes perchées construites par Rémi sont emblématiques de notre époque et de ce qu’on peut faire d’un (grand) jardin. Il fut le premier labellisé « Jardin Remarquable » de Champagne en 2005 et de nouveau jusque 2033 ! Accès possibles à tous véhicules

La vue est l’essentiel des sensations du jardinier et du botaniste. Pas de critères scientifiques de classement botanique suivant leurs parfums, leurs goûts, leurs utlisations. Pis, c’est la chimie à…

©Dominique Brochet