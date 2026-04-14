Un jardin riche de senteurs et de couleurs, Jardin de Paulette et Dany, Westhouse

Un jardin riche de senteurs et de couleurs 5 – 7 juin Jardin de Paulette et Dany Bas-Rhin

Gratuit pour le week-end des Rendez-vous aux jardins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découvrez un jardin que nous souhaitons le plus naturel possible, afin que tout le monde y trouve son compte, la nature et nous.

Ouverture le week-end des Rendez-vous aux jardins et sur rendez-vous toute l’année.

Jardin de Paulette et Dany 105A route de Benfeld, 67230 Westhouse, Bas-Rhin, Grand Est Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est 03 88 74 77 41 Le terrain de 3 200 m² était à l’origine un champ de tabac, situé à l’entrée du village au lieu-dit « Auf der Hack ». Créé en 2000, c’est un jardin classique qui, au fil des années, se transforme en un tableau vivant. Chaque endroit du jardin recèle de petits trésors comme un vieux lit végétalisé, des masques et moulages accrochés aux troncs des arbres comme « témoins du passé », des parterres de vivaces, de rosiers, d’arbustes, de pivoines, etc.. Une balade remplie de senteurs et de couleurs.

Découverte d’un jardin

Paulette et Dany Oster©