Un Jour Encore Apéro-Concert Médiathèque Saint-Siméon de Bressieux Saint-Siméon-de-Bressieux

Informations pratiques

Saint-Siméon-de-Bressieux

Un Jour Encore Apéro-Concert

Médiathèque Saint-Siméon de Bressieux 72 rue du Carrousel Saint-Siméon-de-Bressieux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

L’ensemble Un Jour Encore propose un apéro-concert autour de la cornemuse du Berry, explorant la musique populaire du Centre France et des pièces des Manuscrits de Gargilesse, avec des influences d’Allemagne, Suède, Macédoine ou Afghanistan.

.

Médiathèque Saint-Siméon de Bressieux 72 rue du Carrousel Saint-Siméon-de-Bressieux 38870 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 16 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The group Un Jour Encore presents an apéro-concert centered on the Berry bagpipes, exploring folk music from central France and pieces from the Gargilesse Manuscripts, with influences from Germany, Sweden, Macedonia, and Afghanistan.

L’événement Un Jour Encore Apéro-Concert Saint-Siméon-de-Bressieux a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Terres de Berlioz