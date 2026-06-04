Un jour, une église à Bellechaume Rue de l’Église Bellechaume

Bellechaume

Un jour, une église à Bellechaume

Rue de l’Église Eglise de Bellechaume Bellechaume Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-21

Visite commentée par des bénévoles de l’église de la Très Sainte Trinité de Bellechaume. Elle date du XVIe siècle et possède un retable monumental apporté lors de sa restauration au XVIIIe siècle. On y découvre aussi un remarquable bas relief représentant Saint-Hubert et des ornements de médaillons situés sur la porte en bois. .

Rue de l’Église Eglise de Bellechaume Bellechaume 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un jour, une église à Bellechaume

L’événement Un jour, une église à Bellechaume Bellechaume a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)