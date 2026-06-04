Un jour, une église à Butteaux Rue Saint-Roch Butteaux

Butteaux

Un jour, une église à Butteaux

Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Butteaux Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-18

Visite commentée de l’église Saint-Roch, dont les statues de pierre polychrome ont été restaurées durant près d’une décennie. Elles retrouvent leur couleur d’autrefois, notamment Sainte Catherine, Sainte Barbe, Saint Eloi, Saint-Roch…, statues classées aux monuments historiques. .

Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Butteaux 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Butteaux

L’événement Un jour, une église à Butteaux Butteaux a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)