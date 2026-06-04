Un jour, une église à Butteaux Rue Saint-Roch Butteaux
Un jour, une église à Butteaux Rue Saint-Roch Butteaux lundi 27 juillet 2026.
Butteaux
Un jour, une église à Butteaux
Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Butteaux Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-18
Visite commentée de l’église Saint-Roch, dont les statues de pierre polychrome ont été restaurées durant près d’une décennie. Elles retrouvent leur couleur d’autrefois, notamment Sainte Catherine, Sainte Barbe, Saint Eloi, Saint-Roch…, statues classées aux monuments historiques. .
Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Butteaux 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Un jour, une église à Butteaux
L’événement Un jour, une église à Butteaux Butteaux a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)