Un jour, une église à Chemilly sur Yonne Place Saint-Georges Chemilly-sur-Yonne lundi 6 juillet 2026.

Chemilly-sur-Yonne

Un jour, une église à Chemilly sur Yonne

Place Saint-Georges Eglise Saint-Georges Chemilly-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-17

Visite commentée de l’église Saint-Georges par des bénévoles. Cette église si pittoresque reste entourée par son cimetière. Elle oscille entre le roman et le gothique et possède un maître-autel en bois sculpté peint et doré, surmonté d’une monstrance à colonnes et de quatre statuettes (XVIIe XVIIIe s.), classé aux Monuments Historiques. Des fresques et peintures murales, récemment restaurées, ornent les murs de l’édifice. .

Place Saint-Georges Eglise Saint-Georges Chemilly-sur-Yonne 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Chemilly sur Yonne

L’événement Un jour, une église à Chemilly sur Yonne Chemilly-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)