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Un jour, une église à Germigny Place de l’église Germigny

Un jour, une église à Germigny Place de l’église Germigny

Un jour, une église à Germigny Place de l’église Germigny lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise de Germigny

Ville : 89600 Germigny

Département : Yonne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Germigny

Un jour, une église à Germigny

Place de l’église Eglise de Germigny Germigny Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-18

Visites commentées de l’église Saint-Pierre/Saint-Paul.
Édifiée au XVIe siècle, cette église fait partie des églises les plus imposantes de la vallée de l’Armançon. Classée aux monuments historiques en 1929, elle renferme des statues de bois ou de pierre en polychrome, d’école troyenne, représentant des saints, souvent peu représentés dans notre région.   .

Place de l’église Eglise de Germigny Germigny 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Germigny

L’événement Un jour, une église à Germigny Germigny a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)