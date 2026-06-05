Un jour, une église à Germigny Place de l’église Germigny lundi 27 juillet 2026.

Germigny

Un jour, une église à Germigny

Place de l’église Eglise de Germigny Germigny Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-18

Visites commentées de l’église Saint-Pierre/Saint-Paul.

Édifiée au XVIe siècle, cette église fait partie des églises les plus imposantes de la vallée de l’Armançon. Classée aux monuments historiques en 1929, elle renferme des statues de bois ou de pierre en polychrome, d’école troyenne, représentant des saints, souvent peu représentés dans notre région. .

Place de l’église Eglise de Germigny Germigny 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Germigny

L’événement Un jour, une église à Germigny Germigny a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)