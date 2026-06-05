Un jour, une église à Neuvy-Sautour Eglise Saint-Symphorien Neuvy-Sautour vendredi 28 août 2026.

Neuvy-Sautour

Un jour, une église à Neuvy-Sautour

Eglise Saint-Symphorien 21, rue Gabriel Guillot Neuvy-Sautour Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Visite commentée de l’église Saint-Symphorien. Cet édifice renferme une incroyable et très belle croix en pierre classée, datant du XVIe siècle. .

Eglise Saint-Symphorien 21, rue Gabriel Guillot Neuvy-Sautour 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Neuvy-Sautour

L’événement Un jour, une église à Neuvy-Sautour Neuvy-Sautour a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)