Un jour, une église à Neuvy-Sautour Eglise Saint-Symphorien Neuvy-Sautour
Un jour, une église à Neuvy-Sautour Eglise Saint-Symphorien Neuvy-Sautour vendredi 28 août 2026.
Neuvy-Sautour
Un jour, une église à Neuvy-Sautour
Eglise Saint-Symphorien 21, rue Gabriel Guillot Neuvy-Sautour Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Visite commentée de l’église Saint-Symphorien. Cet édifice renferme une incroyable et très belle croix en pierre classée, datant du XVIe siècle. .
Eglise Saint-Symphorien 21, rue Gabriel Guillot Neuvy-Sautour 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Un jour, une église à Neuvy-Sautour
L’événement Un jour, une église à Neuvy-Sautour Neuvy-Sautour a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)