Un jour, une église à Percey Grande Rue Percey lundi 27 juillet 2026.

Percey

Un jour, une église à Percey

Grande Rue Eglise Saint-Loup Percey Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-18

Visite commentée de l’église Saint-Loup. Des XV et XVIe siècles, cet édifice, de style Renaissance renferme une statuaire classée aux monuments historiques. Le chœur est de forme ogival, et on y découvre une intéressante poutre de gloire… .

Grande Rue Eglise Saint-Loup Percey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Percey

L’événement Un jour, une église à Percey Percey a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)