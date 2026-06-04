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Un jour, une église à Percey Grande Rue Percey

Un jour, une église à Percey Grande Rue Percey

Un jour, une église à Percey Grande Rue Percey lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Grande Rue

Adresse : Eglise Saint-Loup

Ville : 89360 Percey

Département : Yonne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Percey

Un jour, une église à Percey

Grande Rue Eglise Saint-Loup Percey Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-18

Visite commentée de l’église Saint-Loup. Des XV et XVIe siècles, cet édifice, de style Renaissance renferme une statuaire classée aux monuments historiques. Le chœur est de forme ogival, et on y découvre une intéressante poutre de gloire…   .

Grande Rue Eglise Saint-Loup Percey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Percey

L’événement Un jour, une église à Percey Percey a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)