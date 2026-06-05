Un jour, une église à Seignelay Seignelay lundi 6 juillet 2026.

Seignelay

Un jour, une église à Seignelay

Rue de l’Église Seignelay Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-17

Visite commentée de l’église Saint-Martial par des bénévoles. De style gothique, flamboyant, cette église du XVIe siècle, avec sa tour-clocher très massive renfermant les 4 cloches d’époque de Napoléon III, surprend par sa luminosité dû grandes baies ogivales. On remarque très beaux tableaux, dont l’adoration des Bergers et un bas relief montrant un petit ange tenant une croix. .

Rue de l’Église Seignelay 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Seignelay

L’événement Un jour, une église à Seignelay Seignelay a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)