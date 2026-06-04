Un jour, une église à Sormery Eglise Sormery samedi 11 juillet 2026.

Sormery

Un jour, une église à Sormery

Eglise 72, rue Janson Sormery Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Visite commentée de l’église Saint-Pierre aux Liens. Cette église offre une riche décoration gothique flamboyant et Renaissance et son portail, très original, ouvre sur un très bel ensemble voûté de pierre sur croisées d’ogives. .

Eglise 72, rue Janson Sormery 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Sormery

L’événement Un jour, une église à Sormery Sormery a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)