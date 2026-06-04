Un jour, une église à Sormery Eglise Sormery
Un jour, une église à Sormery Eglise Sormery samedi 11 juillet 2026.
Sormery
Un jour, une église à Sormery
Eglise 72, rue Janson Sormery Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Visite commentée de l’église Saint-Pierre aux Liens. Cette église offre une riche décoration gothique flamboyant et Renaissance et son portail, très original, ouvre sur un très bel ensemble voûté de pierre sur croisées d’ogives. .
Eglise 72, rue Janson Sormery 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un jour, une église à Sormery
L’événement Un jour, une église à Sormery Sormery a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)