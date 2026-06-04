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Un jour, une église à Soumaintrain Rue de l’Église Soumaintrain

Un jour, une église à Soumaintrain Rue de l’Église Soumaintrain

Un jour, une église à Soumaintrain Rue de l’Église Soumaintrain mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Eglise Saint-Martin

Ville : 89570 Soumaintrain

Département : Yonne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Soumaintrain

Un jour, une église à Soumaintrain

Rue de l’Église Eglise Saint-Martin Soumaintrain Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-10

Visite commentée de l’église Saint-Martin. Ancienne église médiévale, restaurée au cours du XVIe siècle, présente de magnifiques statues comme la Pietà entourée de saint Jean et Marie-Madeleine (XVIe siècle).   .

Rue de l’Église Eglise Saint-Martin Soumaintrain 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Soumaintrain

L’événement Un jour, une église à Soumaintrain Soumaintrain a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)