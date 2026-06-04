Un jour, une église à Soumaintrain Rue de l’Église Soumaintrain mercredi 15 juillet 2026.

Soumaintrain

Un jour, une église à Soumaintrain

Rue de l’Église Eglise Saint-Martin Soumaintrain Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-10

Visite commentée de l’église Saint-Martin. Ancienne église médiévale, restaurée au cours du XVIe siècle, présente de magnifiques statues comme la Pietà entourée de saint Jean et Marie-Madeleine (XVIe siècle). .

Rue de l’Église Eglise Saint-Martin Soumaintrain 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un jour, une église à Soumaintrain

L’événement Un jour, une église à Soumaintrain Soumaintrain a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)