Un jour, une église à Turny Place Saint Mammes Turny samedi 11 juillet 2026.

Turny

Un jour, une église à Turny

Place Saint Mammes Eglise Turny Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-28

Visite commentée de l’église Saint-Mammès. Construite à partir de 1518, style flamboyant, elle est classée aux monuments historiques. Son grand portail est richement décoré et l’intérieur ne manque pas non plus d’intérêt un retable monumental, des fonds baptismaux et de riches statues et sculptures, dont un étrange petit homme ammonite à découvrir. .

Place Saint Mammes Eglise Turny 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Turny

L’événement Un jour, une église à Turny Turny a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)