Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice Mont-Saint-Sulpice vendredi 24 juillet 2026.

Mont-Saint-Sulpice

Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice

Place de l’Eglise Mont-Saint-Sulpice Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-24

Visite commentée de l’église Saint-Sulpice. Église des XVI et XVIIe siècle, édifiée sur les ruines d’une vieille église romane du Xe siècle. On peut y admirer, entre autre, un superbe vitrail de Prosper Lafaye et une statue de la Vierge à l’enfant. .

Place de l’Eglise Mont-Saint-Sulpice 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice

L’événement Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice Mont-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)