Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice Mont-Saint-Sulpice
Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice Mont-Saint-Sulpice vendredi 24 juillet 2026.
Mont-Saint-Sulpice
Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice
Place de l’Eglise Mont-Saint-Sulpice Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-24
Visite commentée de l’église Saint-Sulpice. Église des XVI et XVIIe siècle, édifiée sur les ruines d’une vieille église romane du Xe siècle. On peut y admirer, entre autre, un superbe vitrail de Prosper Lafaye et une statue de la Vierge à l’enfant. .
Place de l’Eglise Mont-Saint-Sulpice 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice
L’événement Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice Mont-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)