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Un jour une église Pl de l’église Chitry

Un jour une église Pl de l’église Chitry jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Pl de l'église

Adresse : Eglise Saint-Valérien de Chitry

Ville : 89530 Chitry

Département : Yonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chitry

Un jour une église

Pl de l’église Eglise Saint-Valérien de Chitry Chitry Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

Pl de l’église Eglise Saint-Valérien de Chitry Chitry 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église

L’événement Un jour une église Chitry a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois