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Un jour une église Eglise Saint-Christophe Coulanges-la-Vineuse

Un jour une église Eglise Saint-Christophe Coulanges-la-Vineuse jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint-Christophe

Adresse : 4 pl Soufflot

Ville : 89580 Coulanges-la-Vineuse

Département : Yonne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Coulanges-la-Vineuse

Un jour une église

Eglise Saint-Christophe 4 pl Soufflot Coulanges-la-Vineuse Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

Eglise Saint-Christophe 4 pl Soufflot Coulanges-la-Vineuse 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église

L’événement Un jour une église Coulanges-la-Vineuse a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois